В Ульяновске чиновница в годовом отчете озвучила «факты» о ДААЗе, сочиненные сатирическим изданием

УЛЬЯНОВСК, 28 марта, ФедералПресс. Первый зампред правительства Ульяновской области Марина Алексеева включила в свой годовой отчет опубликованную сатирическим изданием «Панорама» «новость» о готовящемся производстве карбюраторов для электромобиля «Атом» в Димитровграде.
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