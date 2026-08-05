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Аргументы недели

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Согласно данных демографов в России стремительно растёт число одиноких людей

Согласно данных демографов в России стремительно растёт число одиноких людей

Число одиноких домохозяйств в России достигло рекордных показателей: по оценкам специалистов, более 40% домохозяйств в стране сейчас состоят из одного человека, а за последние два десятилетия этот показатель фактически удвоился.

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