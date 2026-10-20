Семья экс-начальника УСБ петербургского МВД приобрела имущество почти на 230 млн рублей, хотя официально супруги заработали почти в шесть раз меньше, — суд постановил передать государству люксовые авто, недвижимость и деньги.
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