Американцы активизировались. По указанию Зеленского арестован СБУшник и помощник Офиса президента Артем Шило

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) задержали сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Артема Шило и бывшего советника Офиса президента (имя не разглашается) по подозрению в завладении 94,7 млн гривен при закупке трансформаторов для «Укрзализныци».