Веселуха

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За деньги нельзя купить счастье, но лучше плакать в Мерседесе, чем в маршрутке

За деньги нельзя купить счастье, но лучше плакать в Мерседесе, чем в маршрутке

В деревне просыпаются маманя с дочкой. Смотрят, корова встает - потягивается, маманя говорит: - Что, корова, быка хочет? Кошка встает - потягивается, маманя опять: - Что, кошка, кота хочет? Дочка встает - потягивается, маманя говорит: - Шо, доча, не выспалась? Садятся чай пить, дочка и говорит: - Маманя, как корове – так быка, как кошке – так кота, а я, значит, не выспалась!? Из подслушанного в отделе кадров: – Да, больничный оплачивается! Но это совсем не значит, что вы должны сидеть дома и болеть! Как любая женщина я, конечно, хочу новое платье.

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