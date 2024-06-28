Буре о ЦСКА: «Санкции никому не нравятся, тем более они необоснованны. Но уникальная черта нашей России – мы находим выход из любой ситуации»

– Вы входите в наблюдательный совет хоккейного ЦСКА. Насколько санкции усложнили функционирование топ-команды в части трансферной политики, снабжения экипировкой и оборудованием и так далее? – Санкции, конечно, никому не нравятся, тем более они необоснованны.