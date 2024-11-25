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Рубль резко подешевел. Курсы доллара и евро на 25 ноября

Российская валюта резко подешевела.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 25 ноября 2024 года, составляет 102,5761 рубля (прежнее значение — 100,6798 рубля), официальный курс евро — 107,4252 рубля (предыдущий показатель — 105,8090 рубля).

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