AUKUS+: как англосаксы создают коалицию для войны против Китая

Сегодня основное внимание англосаксонских партнеров сосредоточено на Украине, где их главной целью является не дать победить России, заключить перемирие на крайне невыгодных ей условиях и намертво связать нашу армию на укрепленных позициях на тысячекилометровой линии фронта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии