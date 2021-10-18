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Зеленский заявил о возможности обмена Медведчука на героев и граждан Украины

Зеленский заявил о возможности обмена Медведчука на героев и граждан Украины

Возможность обмена главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука была бы реальной при условии наличия у него гражданства Российской Федерации, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в эфире телеканала ICTV.

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Garry
Он совсем дебил......полный

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