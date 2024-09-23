Кто обругает ещё раз, Жару сентябрьскую, тот всё же, Без промедлений, прям сейчас, Получит ЛЫЖАМИ по р0же.
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Кто обругает ещё раз, Жару сентябрьскую, тот всё же, Без промедлений, прям сейчас, Получит ЛЫЖАМИ по р0же.