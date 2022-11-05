Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

Елизавета Куликова: «Учу четверные прыжки, но пока падаю, не выезжаю. Не хватает уверенности»

Российская фигуристка Елизавета Куликова прокомментировала свое выступление на этапе Гран-при России в Сочи, где она стала второй среди юниорок.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх