Председатель ВК НПКСК провел встречу с председателем ЦК Фронта национального строительства Лаоса

Пекин, 22 января /Синьхуа/ -- Председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Ван Хунин в понедельник в Пекине провел встречу с председателем Центрального комитета Фронта национального строительства Лаоса /ЦК ФНСЛ/ Синлавонгом Кхутпхайтхуном.
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