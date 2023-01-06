Георгий Джикия: «Нынешний «Спартак» готов бороться за самые высокие места»

Георгий Джикия высказался о соперничестве «Спартака» с «Зенитом». — Из четырех матчей вы выиграли у «Зенита» только один, но все они были совершенно разными и при разных обстоятельствах.
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