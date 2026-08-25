Проезд у здания правительства Алтайского края ограничат шлагбаумами

До 21 октября обустроят автоматизированную систему движения, заменят покрытие и разметку Уже осенью свободно проехать вдоль здания правительства Алтайского края не получится: подъезды к главному входу с обеих сторон перекроют шлагбаумами.
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