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Проезд у здания правительства Алтайского края ограничат шлагбаумами

Проезд у здания правительства Алтайского края ограничат шлагбаумами

До 21 октября обустроят автоматизированную систему движения, заменят покрытие и разметку Уже осенью свободно проехать вдоль здания правительства Алтайского края не получится: подъезды к главному входу с обеих сторон перекроют шлагбаумами.

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