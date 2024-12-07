Новые планки для курса доллара: сколько будет стоить рубль на следующей неделе Евгения КомароваСколько будет стоить рубль – многих интересует этот вопрос на фоне недавнего скачка курса доллара, который потенциально пробьет новую отметку на следующей неделе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Шо це так бабахнуло? Нацистов разнесло на части в Виннице
- Страх и ужас ВСУ — в бетон закатали 700 боевиков, а десятки бандеровцев разнесло под Житомиром: Карта специальной военной операции на Украине на 3 декабря 2024 года и анализ событий в мире
- Мощные взрывы в Киеве и Одессе, уничтожен ПВД боевиков ВСУ, удары по Украине на сегодня, 2 декабря
Свежие комментарии