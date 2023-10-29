Загадочная смерть Мэттью Перри, звезды сериала «Друзья», шокировала поклонников и друзей Юлия СавельеваТело Мэттью Перри, звезды легендарного сериала «Друзья», было найдено его ассистентом в гидромассажной ванне его роскошного дома в Лос-Анджелесе.
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