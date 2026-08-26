Иран прошёлся по секретам США: Под удары попали объекты ЦРУ и военной разведки

Согласно информации западных СМИ, ракеты и беспилотники Ирана, запущенные по разведывательной инфраструктуре США на Ближнем Востоке, нанесли американским спецслужбам урон, которого регион ещё не знал за всю их историю.
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