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Котопёс недели: возьмите из приюта нежного кота Алиса или дружную собаку Агату

Котопёс недели: возьмите из приюта нежного кота Алиса или дружную собаку Агату

Два чудесных питомца будут ждать своих хозяев в это воскресенье на фестивале «Зоофест Эко» в Мытищах.

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