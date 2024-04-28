ФСБ: В Волгоградской области задержаны готовившие теракты неонацисты

Подержать в сизо до совершеннолетия и закатать на пожизненное

ЕК

Елена Князева

А сколько хохлов беснуется в соцсетях? Вся хрюкаина. И что предпринимается для их обезвреживания? Блокирование русских на русских же сайтах.