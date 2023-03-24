В рамках операции «Внимание – дети!» инспекторы по делам несовершеннолетних Забайкальского линейного управления проводят мероприятия в школах

Для того, чтобы детские шалости не были сопряжены с опасностью во время весенних каникул, сотрудники транспортной полиции в период с 20 по 29 марта проводят оперативно-профилактическое мероприятие по предупреждению детского травматизма на железной дороге «Внимание, дети!», в ходе которых проходит осуществление целого ряда мероприятий.