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Царьград

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Канал Kantipur TV: "Гималайское цунами" унесло более 1000 жизней

Канал Kantipur TV: "Гималайское цунами" унесло более 1000 жизней

Глава МИД Непала Шишир Ханал назвал катастрофическое наводнение с волнами до 30 метров "гималайским цунами".

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