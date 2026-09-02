Третьяк предупредил Овечкина о сложностях работы в Госдуме

Президент Федерации хоккея России (ФХР), депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Владислав Третьяк предостерег известного российского хоккеиста Александра Овечкина по поводу политической деятельности.
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На пеннсию, долбоёба! мало ещё в думе таких долбоёбов-спортсменов.