БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Перейти границу у реки… Это сложно или невозможно

Перейти границу у реки… Это сложно или невозможно

Надо ли объяснять, что вопрос, с которого мы решили начать, далеко не праздный. Как и следующие:– Насколько вообще с информационной точки зрения защищены наши границы в условиях СВО?– Кто и, что не менее важно, где сегодня пишет коды для российских погранвойск?– Враг точно не сможет вскрыть компьютеры наших пограничников?– Кто и как обеспечивает защиту информационных сетей пограничников и таможенников? Сам себе режиссёр Идёт уже третий год СВО.

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