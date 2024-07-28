Перейти границу у реки… Это сложно или невозможно

Надо ли объяснять, что вопрос, с которого мы решили начать, далеко не праздный. Как и следующие:– Насколько вообще с информационной точки зрения защищены наши границы в условиях СВО?– Кто и, что не менее важно, где сегодня пишет коды для российских погранвойск?– Враг точно не сможет вскрыть компьютеры наших пограничников?– Кто и как обеспечивает защиту информационных сетей пограничников и таможенников? Сам себе режиссёр Идёт уже третий год СВО.