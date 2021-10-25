Японская принцесса попрощалась с родственниками перед уходом из семьи

Японская принцесса Мако, дочь наследника престола принца Акисино, посетила своих деда и бабушку, бывшего императора Акихито и бывшую императрицу Митико, чтобы сообщить им о своем предстоящем во вторник бракосочетании, сообщает агентство Kyodo.