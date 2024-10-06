Сегодня состоится 13 тур Чемпионата Волгоградской области по футболу (1 группа). В 16:00 ФК Бузулук встречается с командой «ЕРС-Комплект» на стадионе «Темп» в г.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Сегодня состоится 13 тур Чемпионата Волгоградской области по футболу (1 группа). В 16:00 ФК Бузулук встречается с командой «ЕРС-Комплект» на стадионе «Темп» в г.