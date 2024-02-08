Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Отодвинуть линию фронта

Отодвинуть линию фронта

Виктор Анисимов Что не день то всё новые гениальные тактики и стратеги сидя на своём мягком диванчике, держа свои жопы в тепле и безопасности поучают что и как должна делать армия России.

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Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
👍😂
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6 час.
Юрий Золотарев
Пральна! НЕспециалист - иди НАХН! Или иди в окопы, и &quot;рекомендуй&quot; уже оттуда (и то - если  дослужишься до генерала).
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5 час.
Юрий Золотарев
А может, даже не &quot;диванодавы&quot;, а скорее &quot;диваноЗАВРы&quot;?
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5 час.

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