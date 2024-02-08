Виктор Анисимов Что не день то всё новые гениальные тактики и стратеги сидя на своём мягком диванчике, держа свои жопы в тепле и безопасности поучают что и как должна делать армия России.
Отодвинуть линию фронта
Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
👍😂
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6 час.
Юрий Золотарев
Пральна! НЕспециалист - иди НАХН! Или иди в окопы, и "рекомендуй" уже оттуда (и то - если дослужишься до генерала).
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5 час.
Юрий Золотарев
А может, даже не "диванодавы", а скорее "диваноЗАВРы"?
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5 час.
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