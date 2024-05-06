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Региональная Юридическая Служба

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ФСБ раскрыла планы Гитлера о союзе с США против СССР

ФСБ раскрыла планы Гитлера о союзе с США против СССР

Фото: Sueddeutsche Zeitung Photo/Global Look Press ФСБ РФ опубликовала копию письма адъютанта Гитлера Отто Гюнше, в котором он сообщает о планах фюрера создать альянс с США и Великобританией для борьбы с Советским Союзом.

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