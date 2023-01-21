Представитель Пентагона заявил, что США рекомендовали командованию ВСУ дать приказ на отступление из Бахмута

Продолжают появляться подробности переговоров американских силовиков (глав силовых и разведывательных ведомств, включая ЦРУ) с представителями киевского режима.
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