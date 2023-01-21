Представитель Пентагона заявил, что США рекомендовали командованию ВСУ дать приказ на отступление из Бахмута

Представитель Пентагона заявил, что США рекомендовали командованию ВСУ дать приказ на отступление из Бахмута

Продолжают появляться подробности переговоров американских силовиков (глав силовых и разведывательных ведомств, включая ЦРУ) с представителями киевского режима.

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