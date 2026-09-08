60 Best Star Trek Episodes In Franchise History, Ranked

With Star Trek celebrating its 60th anniversary, we're ranking the 60 best episodes in franchise history - see what topped our list.
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