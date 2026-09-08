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60 Best Star Trek Episodes In Franchise History, Ranked

60 Best Star Trek Episodes In Franchise History, Ranked

With Star Trek celebrating its 60th anniversary, we're ranking the 60 best episodes in franchise history - see what topped our list.

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