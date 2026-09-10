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Депутат Свищев: банки и МФО обяжут сообщать о новом кредите через «Госуслуги»

Депутат Свищев: банки и МФО обяжут сообщать о новом кредите через «Госуслуги»

В России 1 октября 2027 года вступит в силу закон об обязанности банков и микрофинансовых организаций отправлять клиентам уведомления через «Госуслуги» о заключении на их имя кредитных договоров.

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