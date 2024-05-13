МО: За ночь сбиты 4 ракеты Storm Shadow, 12 снарядов РСЗО и десятки БПЛА

В пресс-службе оборонного ведомства Российской Федерации поделились сведениями о том, что находившиеся на дежурстве расчёты ПВО Вооружённых сил в ночной период сбили множество запущенных боевиками ВС киевского режима объектов.
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