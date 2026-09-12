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Крымская газета

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13 сентября: какой сегодня день

13 сентября: какой сегодня день

13 сентября в России отмечают День программиста. Праздник установлен по инициативе Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и празднуется на 256-й день года —13 сентября, а если год високосный —12 сентября.

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