Гроза чиновников Калинина из ОНФ пожаловалась Краснову на прокуратуру ХМАО. Видео

ОНФ готовит жалобу генпрокурору РФ Игорю Краснову на прокуратуру ХМАО. Гроза чиновников, общественница Светлана Калинина во время видеострима заявила, что получила жалобы граждан на плохое качество воды в Нефтеюганске.
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