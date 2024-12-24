В Ивановской области в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» Новогодний патруль дорожной безопасности побывал в гостях у дошколят

В рамках ежегодной Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники Госавтоинспекции, объединившись с юными инспекторами движения отрядов «От винта» Центра детского творчества и «20-й патруль» МОУ СОШ № 20, организовали для дошкольников детских садов №№ 25 и 19 г.