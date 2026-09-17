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Газета.ру

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МЧС: на месте пожара на рынке в Одинцово объявили ликвидацию открытого горения

МЧС: на месте пожара на рынке в Одинцово объявили ликвидацию открытого горения

На месте пожара на рынке в Одинцово площадью 2,4 тысячи квадратов объявлена ликвидация открытого горения.

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