Президентские выборы 2024: В Унгенах проголосовали за своего президента

В Унгенском районе все протоколы были обработаны. После обработки 100% протоколов наибольшее количество голосов набрала Майя Санду – 34,16%, на втором месте оказался кандидат от ПСРМ Александр Стояногло – 29,81, а на третьем месте Ренато Усатый с 19,64%.
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