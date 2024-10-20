Президентские выборы 2024: В Унгенах проголосовали за своего президента

В Унгенском районе все протоколы были обработаны. После обработки 100% протоколов наибольшее количество голосов набрала Майя Санду – 34,16%, на втором месте оказался кандидат от ПСРМ Александр Стояногло – 29,81, а на третьем месте Ренато Усатый с 19,64%.