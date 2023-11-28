В подконтрольном Киеву Херсоне повреждён завод

В подконтрольном Киеву Херсоне получил повреждение завод, сообщили местные власти. «В городе повреждено здание одного из заводов», — сообщает РИА Новости со ссылкой на назначенного украинскими властями главу областной военной администрации Александра Прокудина.
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