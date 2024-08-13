Жительница Новоаннинского возмущена ценами на аренду жилья. По ее мнению, стоимость аренды сильно завышена: "Возмущению нет предела, хотят сдать дом да ещё пишут цену от 10 т.
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Жительница Новоаннинского возмущена ценами на аренду жилья. По ее мнению, стоимость аренды сильно завышена: "Возмущению нет предела, хотят сдать дом да ещё пишут цену от 10 т.