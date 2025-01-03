В России станет сложнее получить вид на жительство

С 25 января 2025 года в России станет сложнее получить разрешение на временное проживание (РВП), а, соответственно, и вид на жительство (ВНЖ) — теперь для их получения иностранец должен провести в браке с гражданином РФ не менее трех лет.
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