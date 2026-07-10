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Царьград

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Юрист Мелоян назвала арест Арегназ Манукян ударом по правосудию

Юрист Мелоян назвала арест Арегназ Манукян ударом по правосудию

Кандидат в депутаты от блока «Сильная Армения», юрист Гоар Мелоян, охарактеризовала члена партии «Мать Армения» Арегназ Манукян как политзаключенную, а её арест назвала очередным ударом по правовому государству.

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