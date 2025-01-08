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Сиды Ирландии, эльфы и феи Британии, орки и угры

Сиды Ирландии, эльфы и феи Британии, орки и угры

Сиды Ирландии, эльфы и феи Британии, орки и угры В предыдущей статье мы говорили об эволюции представлений об эльфах и феях, а также о светлых альвах скандинавов и знаменитых феях Броселиандского леса.

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Юрий Ильинов
Проклятие Зеленского: рукопожатие лидера Украины обрывает карьеры политиков   Очередной высокопоставленный политик, который ранее лично встречался с президентом Украины и пожимал ему руку, покидает свой пост. В Сети контакты с украинским лидером называют «проклятием Зеленского». Общество взбудоражила новость о грядущей смене правительства в Канаде. Премьер-министр страны Джастин Трюдо спустя почти 10 лет работы в должности объявил о своей отставке после избрания нового кандидата. В интернет-сообществах отстранение высокопоставленного чиновника называют «проклятием Зеленского». Пользователи сети считают рукопожатие с украинским президентом «дурным знаком», который отрицательно влияет на дальнейшую карьеру политиков. Так, отмечается, что число «жертв» главы Украины выросло до восьми высокопоставленных лиц дружественных государств. По мнению общества, встреча с Владимиром Зеленским и его дружественное рукопожатие обернулось потерей должности для президента США Джо Байдена, спикера палаты представителей конгресса США Кевина Маккартни, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, финского премьер-министра Санны Марин и нескольких других политиков. Кроме того, к числу «жертв» украинского проклятья приписывают и экс-премьера Японии Синдзо Абэ, который погиб в результате нападения вооружённого террориста. Стоит отметить, в недавнем интервью президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины «наказывают» Евросоюз, прекратив поставки российского газа. Подробнее об этом писали в ИА «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПРЕССА». Зеленский поставил жёсткий ультиматум Европе
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