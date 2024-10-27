Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Ingvar Bush
    Дорогой! Так русских в Грузию ездит намного больше , чем грузин - сюда. 🤪Грузия выбрала мир
  • Модест
    Я прям обрыдался весь. Как жить без дипотношений с великой грузией?! Ещё бы своих грузин из России забрали, вот была ...Кобахидзе заявил ...
  • Надежда
    "Премьер Грузии после выборов сделал первое громкое заявление Кобахидзе надеется на перезагрузку отношений с Евросоюз...Грузия выбрала мир

Нашли записку поляка: "Будь проклят день, когда мы сюда прибыли. Украинцы предали. Горите в аду"

Нашли записку поляка: "Будь проклят день, когда мы сюда прибыли. Украинцы предали. Горите в аду"

Все, конечно, слышали, что сказал Владимир Путин на заключительной пресс-конференции БРИКС про Курскую область: "котел" там наконец-то  "дозрел", прорыв ВСУ невозможен, подступающие резервы также ничего не могут сделать.

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