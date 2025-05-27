«Нарочно такое не придумаешь»: продажи Clair Obscur: Expedition 33 достигли 3,3 млн копий спустя 33 дня после релизаФэнтезийная пошаговая ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 сегодня, 27 мая, празднует 33 дня с момента релиза, а разработчики из французской студии Sandfall Interactive — новое достижение своего проекта.