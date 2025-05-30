Ремонт дорог в Крыму

Министерство транспорта крымского правительства отчиталось о выравнивании 2900 километров. «Эти работы позволяют обеспечить безопасное и комфортное передвижение всех участников дорожного движения, а также улучшить водоотведение», - говорится в распространенном сообщении дорожного ведомства, при этом не уточняется, водоотведение чего улучшается.