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Ремонт дорог в Крыму

Ремонт дорог в Крыму

Министерство транспорта крымского правительства отчиталось о выравнивании 2900 километров. «Эти работы позволяют обеспечить безопасное и комфортное передвижение всех участников дорожного движения, а также улучшить водоотведение», - говорится в распространенном сообщении дорожного ведомства, при этом не уточняется, водоотведение чего улучшается.

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