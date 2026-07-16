Мерц не ответил ни на один вопрос на портале прямой связи с выборными лицами

Немецкий портал прямой связи с выборными лицами Abgeordnetenwatch сообщил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц с момента начала работы текущего созыва бундестага не ответил ни на один вопрос, который ему задали пользователи платформы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии