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Мерц не ответил ни на один вопрос на портале прямой связи с выборными лицами

Мерц не ответил ни на один вопрос на портале прямой связи с выборными лицами

Немецкий портал прямой связи с выборными лицами Abgeordnetenwatch сообщил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц с момента начала работы текущего созыва бундестага не ответил ни на один вопрос, который ему задали пользователи платформы.

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