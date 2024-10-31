В РФ у 25% предприятий у аэродромов не нашли оборудования для отпугивания птиц

Четверть предприятий у российских аэродромов — 49 объектов из 184 — не имеют необходимого оборудования для отпугивания птиц, следует из данных Российского экологического оператора (РЭО), с которыми ознакомились «Известия» 1 ноября.
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