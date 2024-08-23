На выставке «Мой Петербург» 24 августа пройдет фестиваль «Петербург безопасный»

В частности проведут показательные тушения огня На выставке «Мой Петербург» 24 августа пройдёт фестиваль «Петербург безопасный»: с 14:00 до 20:00 у входа будет работать выставка пожарной современной и ретротехники, техники поисково-спасательной службы, Росгвардии и МВД.