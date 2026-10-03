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У Голдобина 3+15 в 10 матчах сезона. Форвард СКА лидирует в гонке бомбардиров

Нападающий СКА Николай Голдобин набрал 18 (3+15) очков в 10 матчах текущего Fonbet Чемпионата КХЛ.  Сегодня форвард сделал дубль и 2 результативные передачи в игре с « Адмиралом » ( 5:4 , третий период).

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