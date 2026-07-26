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Царьград

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Денежная реформа 1993 года: очереди за "фантиками" и знаменитые слова Черномырдина

Денежная реформа 1993 года: очереди за "фантиками" и знаменитые слова Черномырдина

Реформа, приведшая к изъятию советских денежных знаков из обращения, началась 33 года назад. В результате единственным законным платежным средством стал российский рубль, однако сама реформа была признана неудачной.

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