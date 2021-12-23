Шахтеры Кузбасса сообщили Генпрокуратуре о нарушениях на шахтах

Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин посетил Кузбасс. В Новокузнецке вместе с прокурором области Александром Блошкиным и мэром города Сергеем Кузнецовым он проели личный прием работников угольной промышленности и членов их семей.